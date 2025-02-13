В США продавцы электроники начали наполнять склады для удержания цен

В связи с этим крупные производители электроники, включая Dell, HP и Samsung, создают запасы мониторов, насчитывающие 2-3 млн единиц, для борьбы с ростом цен на эти позиции; накапливаются и запасы ноутбуков. В отчёте прогнозируется общее повышение цен на 5% и сокращение поставок в 2025 году.

Ассоциация потребительских технологий (CTA) — крупнейшая в Северной Америке стандартизирующая технологическая и торговая организация оценивает, что американские покупатели могут столкнуться с повышением цен от 60 до 100%, если тарифы продолжат усиливать.

«В то же время, Трамп уже отложил введение 25-процентных тарифов в отношении Мексики и Канады, но новые пошлины на сталь и алюминий уже введены. В целом, текущая ситуация создаёт нестабильность и риск для американских покупателей и производителей электроники», — сказано в материале.