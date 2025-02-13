Компьютеры
Опубликовано 13 февраля 2025, 10:30
1 мин.

В США продавцы электроники начали наполнять склады для удержания цен

После введения Трампом тарифов на китайскую продукцию
Портал PCWorld со ссылкой на отчёт информресурса DigiTimes Asia сообщил, что после введения Дональдом Трампом пошлин против Китая в размере 25%, цены на товары, особенно на электронику, начали стремительно расти.
В США продавцы электроники начали наполнять склады для удержания цен
© DC Studio / Freepik

В связи с этим крупные производители электроники, включая Dell, HP и Samsung, создают запасы мониторов, насчитывающие 2-3 млн единиц, для борьбы с ростом цен на эти позиции; накапливаются и запасы ноутбуков. В отчёте прогнозируется общее повышение цен на 5% и сокращение поставок в 2025 году.

Ассоциация потребительских технологий (CTA) — крупнейшая в Северной Америке стандартизирующая технологическая и торговая организация оценивает, что американские покупатели могут столкнуться с повышением цен от 60 до 100%, если тарифы продолжат усиливать.

«В то же время, Трамп уже отложил введение 25-процентных тарифов в отношении Мексики и Канады, но новые пошлины на сталь и алюминий уже введены. В целом, текущая ситуация создаёт нестабильность и риск для американских покупателей и производителей электроники», — сказано в материале.