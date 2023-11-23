В США «российских государственных хакеров» обвинили в распространении USB-червя

Хакерскую группировку, которой приписывают распространение вируса, называют Gamaredon, Primitive Bear, ACTINIUM, Armageddon, Shuckworm. По словам американских журналистов, принадлежность этой группировки к российскому правительству и ФСБ определяется по открытости кибератак. Другие хакеры действуют скрытно, но не эти, якобы действующие с 2014 года. И они атакуют не только Украину, но и другие страны.

Они заражают компьютеры простым и при этом эффективным USB-червём, который нужен для беспорядочного распространения с USB-накопителей. Вирус всегда находится на связи с серверами «росийских хакеров».

«Gamaredon по-прежнему нацелен на [широкий] спектр украинских целей, но из-за природы USB-червя мы видим признаки возможного заражения в различных странах, таких как США, Вьетнам, Чили, Польша и Германия. Кроме того, мы наблюдаем признаки заражения в Гонконге. Всё это может свидетельствовать о том, что, как и другие USB-черви, LitterDrifter [распространился] за пределы предполагаемых целей», — заявили исследователи Check Point, обнаружившие вирус.