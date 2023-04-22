В США Samsung засудили на $303 млн за чужие патенты

Изначально Netlist требовала за нарушение патентных прав $404 млн, но суд присяжных утвердил решение о выплате истцу $303 млн. Калифорнийская компания доказала в суде, что Samsung использовала её модульную технологию памяти при производстве Samsung Memory для высокопроизводительных облачных вычислений, которую Netlist ей предоставила в предыдущем совместном проекте.

Адвокаты Samsung пытались убедить суд в том, что патенты истца недействительны, а их технология оригинальная и работает по-другому, чем у Netlist. Но суд в итоге встал на сторону американского вендора.