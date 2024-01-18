В США создали плёнку для полноценной работы любой электроники под водой

Для наглядности представители HZO поместили в прозрачный резервуар с водой одноплатный компьютер Raspberry Pi, а затем устройство подключили к электричеству. Компьютер работал в воде штатно, как ни в чём не бывало.

Специалисты рассказали, что для покрытия техники использовали парилен — полимерной термопласт, обладающий устойчивостью к растворителям и кислотам, имеющий хорошие диэлектрические, а также барьерные свойства. Парилен нанесли на компьютер на молекулярном уровне посредством вакуумного осаждения.

Это достаточно трудоёмкий процесс. На покрытие маленького Raspberry Pi ушло порядка 15 часов, но материал делает технику водонепроницаемой, включая микродетали, и хорошо защищает долгое время.