В США в продаже оказался ещё неанонсированный Ryzen 7500X3D. Уже встроен в ПК

CPU не упоминался ни в пресс-релизах вендора, ни на официальном сайте. В описании товара указано, что Ryzen 7500X3D имеет 6 ядер и 12 потоков, базовую тактовую частоту 4 ГГц, кэш-память третьего уровня объёмом 96 МБ и OPN-код 100-000001904.

Этот процессор является частью компьютера, оснащённого материнской платой MSI PRO B850M-VC WiFi, видеокартой Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-6000 и SSD ёмкостью 1 ТБ.

MicroCenter предлагает этот ПК за $1000. Для сравнения, аналогичная сборка с процессором Ryzen 7600X3D стоит на $100 дороже.

Обозреватели Wccftech считают, что стоимость Ryzen 7500X3D составляет порядка $200.