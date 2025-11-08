В США в продаже оказался ещё неанонсированный Ryzen 7500X3D. Уже встроен в ПК

Опубликовано 08 ноября 2025, 18:451 мин.
В США в продаже оказался ещё неанонсированный Ryzen 7500X3D. Уже встроен в ПКЦена — $1000
Портал Wccftech сообщает, что в США в рознице, на сайте MicroCenter, началась продажа готового ПК PowerSpec G527, в котором установлен бюджетный процессор Ryzen 7500X3D. Это ЦП ещё не был анонсирован AMD.
© Videocardz / AMD
CPU не упоминался ни в пресс-релизах вендора, ни на официальном сайте. В описании товара указано, что Ryzen 7500X3D имеет 6 ядер и 12 потоков, базовую тактовую частоту 4 ГГц, кэш-память третьего уровня объёмом 96 МБ и OPN-код 100-000001904.
Этот процессор является частью компьютера, оснащённого материнской платой MSI PRO B850M-VC WiFi, видеокартой Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-6000 и SSD ёмкостью 1 ТБ.
MicroCenter предлагает этот ПК за $1000. Для сравнения, аналогичная сборка с процессором Ryzen 7600X3D стоит на $100 дороже.
Обозреватели Wccftech считают, что стоимость Ryzen 7500X3D составляет порядка $200.