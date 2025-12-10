В США задержали банду, промышлявшую перепродажей ИИ-чипов NVIDIA в Китая несмотря на запреты

Опубликовано 10 декабря 2025, 08:041 мин.
В США задержали банду, промышлявшую перепродажей ИИ-чипов NVIDIA в Китая несмотря на запретыНе повезло, не фартануло
Минюст США сообщил о задержании двух мужчин, которые участвовали в крупной схеме по нелегальному вывозу ИИ-чипов NVIDIA в Китай.
Еще один участник — владелец компании из Хьюстона — уже признал вину. По версии следствия, группа пыталась вывезти чипов минимум на $160 млн, обходя экспортные ограничения.
Схема работала так: на складах по всей стране участники заменяли маркировку на H100 и H200, переклеивая наклейки с вымышленным брендом Sandkyan, а затем отправляли груз в Китай через сети логистических компаний в Гонконге.
В заговор, по данным DOJ, были вовлечены граждане США, Китая и Канады.
Вашингтон считает такие чипы критически важными для национальной безопасности — они используются в продвинутых ИИ-системах и военных разработках. Поэтому экспорт в Китай был жестко ограничен, что уже стоило NVIDIA миллиардов недополученной выручки.