В Тайване магазин потребовал от пользователя доплату за уже купленную RTX 5080

По сообщению местных СМИ, 7 февраля покупатель оформил заказ на видеокарту в известном местном магазине и полностью оплатил товар по цене 42 990 новых тайваньских долларов.

Однако позже магазин заявил, что из-за роста цен на RTX 5080 он должен либо доплатить, либо отказаться от покупки и оформить возврат.

Покупатель возмутился ситуацией, так как уже приобрел остальные комплектующие для сборки ПК. Пост с жалобой вызвал бурную реакцию в сети.

Многие пользователи осудили магазин за попытку изменить цену после завершения сделки, а некоторые предположили, что сотрудники пытались заработать на разнице в стоимости.

После резонанса в соцсетях, магазин связался с покупателем, пообещал продать карту по изначальной цене и попросил удалить пост.

Несмотря на это, пользователи продолжают обсуждать ситуацию и требуют официальных извинений от сети.