В тестовой сборке Windows 11 появилась поддержка более безопасных ИИ-агентов

Это отраслевой стандарт, который регулирует то, как ИИ-модели могут безопасно взаимодействовать с приложениями, сервисами и инструментами системы. В числе главных новшеств операционки можно отметить два новых «коннектора».

File Explorer Connector дает агентам доступ к локальным файлам (но лишь с согласия пользователя). Они смогут искать нужный контент по имени, метаданным и содержимому. На Copilot+ PC это работает через обычный текстовый запрос.

Windows Settings Connector позволяет менять настройки системы с помощью естественного языка — проверять параметры или мгновенно открывать нужные разделы.

Microsoft продвигает идею «агентского» Windows — системы, где ИИ выполняет задачи автономно, но в изолированных средах Agent Workspaces и с отдельным профилем. Все действия агентов обещают подробно протоколировать.

За безопасность отвечает протокол MCP, предложенный Anthropic в 2024-м и уже ставший индустриальным стандартом, который поддерживают OpenAI и Google.