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Компьютеры
Опубликовано 11 марта 2024, 10:53
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В Tom's Hardware назвали лучшие процессоры Intel за все время

Нашлось место и модели 13-го поколения
Эксперты Tom's Hardware, популярного портала, посвященного компьютерному «железу», провели ретроспективу и выбрали пять лучших процессоров Intel за всю историю компании.

5 место: Intel 8086 — первый 16-битный микропроцессор компании, завоевавший более 85% рынка и ставший отправной точкой для архитектуры x86.

4 место: Core i5-2500K — лидер линейки Sandy Bridge, ознаменовавший новую эру доминирования Intel на рынке десктопных CPU.

3 место: Core i7-920 — один из первых 4-ядерных десктопных чипов Intel с кэш-памятью L3, Hyper-Threading и турбо-бустом.

2 место: Core i9-13900K — флагман 13-го поколения Raptor Lake, вернувший Intel часть позиций, утраченных после конкуренции с AMD Ryzen.

1 место: Core 2 Quad Q6600 — первый массовый 4-ядерный настольный процессор, открывший новую эру в истории ПК и сыгравший важную роль в популярности платформы LGA 775.

Интересные факты

  • Core i5-2500K был самым доступным CPU в своей линейке, что сделало его особенно привлекательным.
  • Core i9-13900K — самый быстрый чип Intel на данный момент, способный конкурировать с топовыми решениями AMD.
  • Core 2 Quad Q6600 — настоящий прорыв, который сделал 4-ядерные процессоры доступными для массового пользователя.
Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
Теги:
#процессор
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#Intel