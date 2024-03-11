В Tom's Hardware назвали лучшие процессоры Intel за все время

Опубликовано 11 марта 2024, 10:53
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В Tom's Hardware назвали лучшие процессоры Intel за все времяНашлось место и модели 13-го поколения
Эксперты Tom's Hardware, популярного портала, посвященного компьютерному «железу», провели ретроспективу и выбрали пять лучших процессоров Intel за всю историю компании.
5 место: Intel 8086 — первый 16-битный микропроцессор компании, завоевавший более 85% рынка и ставший отправной точкой для архитектуры x86.
4 место: Core i5-2500K — лидер линейки Sandy Bridge, ознаменовавший новую эру доминирования Intel на рынке десктопных CPU.
3 место: Core i7-920 — один из первых 4-ядерных десктопных чипов Intel с кэш-памятью L3, Hyper-Threading и турбо-бустом.
2 место: Core i9-13900K — флагман 13-го поколения Raptor Lake, вернувший Intel часть позиций, утраченных после конкуренции с AMD Ryzen.
1 место: Core 2 Quad Q6600 — первый массовый 4-ядерный настольный процессор, открывший новую эру в истории ПК и сыгравший важную роль в популярности платформы LGA 775.
Интересные факты
- Core i5-2500K был самым доступным CPU в своей линейке, что сделало его особенно привлекательным.
- Core i9-13900K — самый быстрый чип Intel на данный момент, способный конкурировать с топовыми решениями AMD.
- Core 2 Quad Q6600 — настоящий прорыв, который сделал 4-ядерные процессоры доступными для массового пользователя.