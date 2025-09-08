В Tom’s Hardware протестировали первый HDD Seagate на 30 ТБ — идеальный вариант, но не для всех

Эта модель ориентирована не на скорость, а на максимально возможную плотность хранения данных и снижение затрат при эксплуатации. В бенчмарках Exos M показал ожидаемое поведение: при последовательной работе с большими файлами диск быстрее предшественников, но при операциях с мелкими данными остаётся типичным HDD.

Использовать его для игр или в роли системного накопителя бессмысленно — SSD здесь недосягаемы. Зато для архивов, потоковой записи и массивов данных это оптимальный вариант.

Производитель обещает до 45% экономии энергии в пересчёте на 1 ТБ, что критично для дата-центров. Уровень шума и нагрева не превышает норм, а надёжность соответствует корпоративной линейке Exos.

Цена около €700 делает стоимость за терабайт вполне привлекательной для сегмента. Но итог неутешителен: Seagate Exos M 30TB — отличный выбор для серверов и предприятий, но в домашних условиях его возможности останутся невостребованными.