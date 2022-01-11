В торрентах с новым фильмом про Человека-паука хакеры начали рассылать опасный вирус

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В торрентах с новым фильмом про Человека-паука хакеры начали рассылать опасный вирусДля майнинга криптовалюты
Хакеры начали распространять опасный вирус для майнинга криптовалюты через торрент-файлы с фильмом «Человек-паук: Нет пути домой». Фильм пользуется большой популярностью, скорее всего, по этой причине мошенники «нагружают» торрент вирусом.
Распространяется известный вирусный майнер Monero, его маскируют под торрент-файл «spiderman_net_putidomoi.torrent.exe». Как раз окончание «exe» и говорит о том, что это приложение, а не файл.
Вирус автоматически запускается на компьютере жертвы, добавляет себя в исключения Защитника Windows и антивирусов, а затем беспрепятственно инициирует процесс майнинга. Пострадавшие пользователи отмечают, что подозрения о заражённости компьютера начинаются с замедления работы устройства.
Источник: ScreenRant