В торрентах с новым фильмом про Человека-паука хакеры начали рассылать опасный вирус

Распространяется известный вирусный майнер Monero, его маскируют под торрент-файл «spiderman_net_putidomoi.torrent.exe». Как раз окончание «exe» и говорит о том, что это приложение, а не файл.

Вирус автоматически запускается на компьютере жертвы, добавляет себя в исключения Защитника Windows и антивирусов, а затем беспрепятственно инициирует процесс майнинга. Пострадавшие пользователи отмечают, что подозрения о заражённости компьютера начинаются с замедления работы устройства.