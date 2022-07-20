В трети российского ПО обнаружили опасные уязвимости

Эксперт подчеркнул, что проблема кроется в потенциально опасном открытом исходном коде. Критические уязвимости содержатся в библиотеках — наборах исходного кода, благодаря чему киберпреступники могут выполнить нужный им вредоносный код на стороне сервера компании и даже полностью парализовать её работу.

Среди опасностей — полный отказ в работе какого-либо веб-сервиса, компрометация инфраструктуры и остановка работы крупной организации. К тому же специалисты обнаружили фрагменты открытого кода, которые предоставляют автору несанкционированный доступ к криптовалютным кошелькам пользователей.

В ходе исследования были проанализированы 300 проектов, как мобильные приложения, программы для компьютеров, так и сервисы. Но наибольше количество проблем эксперты нашли именно у веб-сервисов.

«Такие опасные слабости потенциально открывают злоумышленникам возможности для реализации атак. К примеру, ряд критических уязвимостей, содержащихся в библиотеках, позволяет выполнять произвольный код на стороне сервера, что может повлечь за собой его полную компрометацию и дать возможность попасть в сеть организации», — объяснил Юрий Шабалин.