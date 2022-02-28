В украденных документах NVIDIA нашли способ обойти ограничения майнинга в видеокартах RTX 30XX

Компьютеры
Вчера в 23:03
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В украденных документах NVIDIA нашли способ обойти ограничения майнинга в видеокартах RTX 30XXЗвучит как новая причина для подорожания видеокарт
Накануне NVIDIA подтвердила факт взлома. Ответственность за произошедшее взяла на себя хакерская группировка LAPSUS$. Она уже успела заявить о получении доступа к 1 ТБ конфиденциальной бренда.
Ранее уже стало известно, что злоумышленники скачали данные о графических драйверах NVIDIA, иное программное обеспечение и документацию различных продуктов компании. Теперь же представители хакеров раскрыли ещё один интересный трофей.
Оказалось, что киберпреступники получили доступ к информации, позволяющей обходить ограничитель майнинга (LHR V2) в видеокартах NVIDIA RTX 30XX. Речь идёт о GPU, базирующихся на GA102 и GA104. При этом эти полученные данные хакеры решили выставить на продажу.
Напомним, что сама компания, ставшая жертвой атаки, так и не поделилась подробностями инцидента.
Источник: VideoCardz