В Windows 10 добавили новый плеер. Ранее он был доступен лишь на Windows 11

В Windows 10 добавили новый плеер. Ранее он был доступен лишь на Windows 11Выглядит симпатичненько
Несмотря на то, что Microsoft всячески открещивается от Windows 10, продвигая среди пользователей новую версию системы, она всё же продолжает улучшать «десятку».
Фото: MSPoweruser
Так, прошлое поколение ОС Microsoft получило апдейт, в рамках которого на неё портрировали свежий Медиаплеер, который ранее был доступен исключительно пользователям Windows 11.
Пока что доступ к нему предоставлен лишь участникам программы предварительной оценки Windows, а также подписавшихся на канал Release Preview. Внешне приложение напоминает легендарную версию Windows Media Player, но с учётом современных языков дизайна WinUI 3.0 и Microsoft Fluent Design.
Новенький Медиаплеер поддерживает светлую и тёмную темы. При этом приложение также способно подстраиваться под системную цветовую схему — по умолчанию оно выполнено в чёрном/белом и оранжевом цветах.