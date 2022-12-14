В Windows 10 добавили новый плеер. Ранее он был доступен лишь на Windows 11

Так, прошлое поколение ОС Microsoft получило апдейт, в рамках которого на неё портрировали свежий Медиаплеер, который ранее был доступен исключительно пользователям Windows 11.

Пока что доступ к нему предоставлен лишь участникам программы предварительной оценки Windows, а также подписавшихся на канал Release Preview. Внешне приложение напоминает легендарную версию Windows Media Player, но с учётом современных языков дизайна WinUI 3.0 и Microsoft Fluent Design.

Новенький Медиаплеер поддерживает светлую и тёмную темы. При этом приложение также способно подстраиваться под системную цветовую схему — по умолчанию оно выполнено в чёрном/белом и оранжевом цветах.