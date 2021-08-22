В Windows 10 сломалось переключение между окнами после очередного обновления

Компьютеры
Сегодня в 22:28
В Windows 10 сломалось переключение между окнами после очередного обновленияНо решение есть
В рамках августовского Вторника патчей Microsoft выпустила накопительный патч —KB5005033 — с предполагаемыми решениями многих проблем и ошибок. Но оказалось, что патч некорректен.
Это проявилось в отказе работы сочетания клавиш ALT+TAB — быстрого переключения между окнами. Как жалуются многие пользователи, ни перезагрузка компьютера, ни другие сочетания клавиш не помогают.
Как отмечает источник, есть единственное пока решение: необходимо перейти в панель системных обновлений Windows и попросту удалить проблемный патч, в некоторых случая перезагрузить компьютер.