В Windows 10 сломалось переключение между окнами после очередного обновления

Это проявилось в отказе работы сочетания клавиш ALT+TAB — быстрого переключения между окнами. Как жалуются многие пользователи, ни перезагрузка компьютера, ни другие сочетания клавиш не помогают.

Как отмечает источник, есть единственное пока решение: необходимо перейти в панель системных обновлений Windows и попросту удалить проблемный патч, в некоторых случая перезагрузить компьютер.