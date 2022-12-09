В Windows 11 наконец-то появится встроенная запись экрана

В Windows 11 наконец-то появится встроенная запись экранаУдивительно, что только сейчас
Несмотря на сверхпопулярность Windows, система до последнего не имела встроенного инструмента для записи экрана. Пользователям приходилось полагаться на Xbox Game Bar.
К счастью, в Microsoft наконец-то осознали абсурдность происходящего и уже со следующим обновлением выкатят для своей операционки обновлённый инструмент Snipping Tool. Новая версия сможет не только делать скриншоты, но и захватывать видео с экрана.
Snipping Tool всегда позволял быстро и легко захватывать и делиться контентом с вашего ПК, а со встроенной функцией записи экрана мы расширяем эти возможности для ещё большего количества типа контента.
Напомним, что не так давно Microsoft выпустила тестовую версию браузера Edge. Её отличительной особенностью стал отказ от поддержки Windows 8.1 и старее. О точных сроках внедрения ограничений в стабильную сборку приложения компания не сообщила.