В Windows 11 нашли признаки скорого релиза масштабного обновления 23H2

Это обновление включает в себя переключатель «Получать последние обновления, как только они станут доступны», который даёт пользователям ранний доступ к значимым апдейтам.

Согласно источникам, анонс обновления 23H2 ожидается 21 сентября на мероприятии в Нью-Йорке. Microsoft уже начала добавлять новые функции из него в текущую версию Windows 11 22H2, но пакет активации для их включения ещё не готов.

Отметим, что технология Controlled Feature Rollouts (CFR) используется для поэтапного внедрения новых фич. Пользователи, которые не хотят ждать, могут активировать переключатель и получить доступ к новым возможностям немедленно.

Подобный переключатель уже использовался во времена обновления Windows 11 Moment 3 и сейчас подготавливается для следующего крупного обновления.