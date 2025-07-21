В Windows 11 нашли скрытую функцию для одновременного воспроизведения звука по Bluetooth и проводу

Как сообщил пользователь X под ником phantomofearth, в меню быстрых настроек рядом с кнопкой «Проецировать» появилась новая кнопка «Расшаренное аудио».

При ее активации, пользователю предлагается выбрать одно или несколько аудиоустройств — будь то Bluetooth-гарнитуры или проводные колонки — и начать одновременную трансляцию звука на них.

До сих пор стандартная Windows не позволяла выводить звук на несколько устройств одновременно без использования стороннего софта вроде Voicemeeter или OBS. Новая функция, очевидно, призвана упростить этот процесс.

Стоит отметить, что сама Microsoft пока официально не анонсировала эту опцию — даже в свежих блогах Insider-версий. Поэтому неизвестно, будет ли она поддерживать работу исключительно с Bluetooth-устройствами или с любыми подключенными динамиками.

Вероятно, нововведение появится в будущих стабильных релизах Windows 11, если успешно пройдет этап тестирования.