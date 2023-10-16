Компьютеры
19:12, 16 октября 2023
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В Windows 11 обнаружили новый раздел с непонятным назначением

Ждём подробностей от Microsoft

В свежем обновлении Windows 11, версии 23H2, был обнаружен новый раздел под названием «Системные компоненты».

Он содержит в себе все предустановленные системные приложения и функции Win11. Однако интересно, что Microsoft не упомянула об этом нововведении в своих официальных заявлениях.

Некоторые пользователи уже заметили этот новый раздел, хотя другие утверждают, что у них его нет. Это может указывать на то, что Microsoft проводит A/B тестирование нового компонента.

Ожидается, что обновление 23H2 будет доступно для широкой публики позже в IV квартале 2023 года. Те, кто хочет опробовать новые функции заранее, могут установить версию Release Preview. Но будьте аккуратны — за «слив» новых неанонсированных функций Microsoft начала банить аккаунты пользователей.

Источник:ITHome
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#Windows 11
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