В Windows 11 перестали работать VPN-сервисы. Но государственные блокировки ни при чём

Согласно сообщениям на Reddit и форумах поддержки Microsoft, обновления, выпущенные в мае 2023 года, ломают или снижают скорость VPN-соединения, что в свою очередь оказывает негативное влияние на другие функции, такие как удалённое подключение к рабочему столу.

Ряд пользователей заявили, что неизвестная ошибка влияет только на Wi-Fi соединение, а компьютеры, подключённые к Интернету через провод, продолжают работать с VPN без проблем.

Представители Microsoft уже прокомментировали ситуацию, признав её и рассказав, что специалисты компании занимаётся её решением.

К сожалению, пока не предложено никаких обходных путей, поэтому единственный вариант для тех, кто столкнулся с проблемами VPN-соединений — это удалить неудачные обновления или ждать исправления от Microsoft.