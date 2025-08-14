В Windows 11 появилась функция восстановления ПК при сбое во время загрузки

По информации портала Windows Latest, обновление KB5063878 добавило функцию быстрого восстановления системы (QMR). Эта функция нужна, если компьютер не может загрузиться. В таких случаях даже не получается зайти в рабочий стол

Как отмечается, QMR — новый способ восстановления компьютера. С его помощью можно отправить данные о проблеме в Microsoft, и компания может помочь найти решение. Если оно есть, его можно будет автоматически применить и починить компьютер.

Таким образом, компьютер может починить «себя сам». Но как это устроено, понятна будет функция только продвинутым пользователям или очевидна для всех, остаётся неясным.