В Windows 11 появилась ошибка, перегружающая процессор ПК на 10%

Причина — избыточная нагрузка на процессор службой Cross Device Service и подсистемой Phone Link. Cross Device отвечает за подключение к ПК различных внешних устройств, в том числе смартфонов.

Чтобы исправить ошибку, на форуме посоветовали отключить Cross Device Service. Для этого нужно сочетанием клавиш Win+R вызвать команду «Выполнить», ввести «services.msc» и нажать Enter. В вызванном списке служб следует найти Cross Device Service и правой кнопкой мыши выбрать «Свойства», затем «Тип запуска» необходимо установить на значении «Отключена» и нажать «Применить».

Затем нужно зайти в раздел «Параметры», открыв его сочетанием клавиш Win+I. После этого нужно зайти в раздел «Приложения», выбрать «Дополнительные параметры приложений», затем опцию «Передача между устройствами» и отключить её.