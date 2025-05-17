В Windows 11 появится беспроводная передача файлов между ПК

Ожидается, что функционал будет похож на технологию «Простая передача файлов» в Windows 7. При этом требуется наличие Wi-Fi для запуска передачи данных, которая включает не только файлы, но и настройки. Пользователь должен ввести сгенерированный пароль на новом компьютере для начала процесса передачи.