В Windows 11 появится функция для «оздоровления» ЦП на основе ИИ

Инсайдер отметил, что новый функционал не связан с чат-ботом Copilot, а касается «умной» обработки процессов, анализируя и оптимизируя показатели батареи, яркость экрана, режим питания, загрузку процессора и памяти и другие факторы для повышения эффективности работы компьютера.

Функция разрабатывается так, чтобы ИИ оптимизировал и работу ноутбуков от батареи. При этом неясно, изменит ли Microsoft настройки для оптимизации работы системы или предложит какие-либо рекомендации, такие как яркость или ползунок «Режим питания», чтобы компьютер потреблял меньше энергии.

«Насколько я понимаю, CoPilot здесь используется исключительно для брендинга, а сам скрипт нацелен на мониторинг состояния батареи и ещё нескольких показателей, связанных с энергопотреблением, а затем на настройку параметров вашего устройства для увеличения времени автономной работы, таких как яркость, режимы питания и т. д.», — сообщил Albacore.