В Windows 11 появится функция для записи действий пользователя

В последней сборке Windows 11 появилась новая функция — Recalls and snapshots.

Эта функция записывает все действия пользователя на компьютере и позволяет просматривать их в виде временной шкалы.

Пользователи смогут видеть, какие приложения и документы они открывали, а также какие фильмы смотрели. Функция «snapshots» позволяет возвращаться к конкретным моментам использования.

С помощью Recalls and snapshots, можно находить недавно редактированные документы и просматривать историю браузера по запросу, например, «покажи мне статьи о древних цивилизациях, которые я смотрел на прошлой неделе».

Microsoft уделяет особое внимание конфиденциальности пользователей. Данные не будут отправляться в облако, а будут храниться локально на устройствах с нейронным процессором (NPU).

Функция будет доступна только на устройствах с процессорами Snapdragon X и потребует 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища.