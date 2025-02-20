В Windows 11 появится локальная Wi-Fi сеть для передачи файлов между компьютерами

Новая возможность станет частью обновленного Backup-приложения и получит название Migration.

Функция обнаружена в тестовой сборке Windows 11, но пока не активирована. Согласно опубликованным изображениям, Migration позволит пользователям переносить данные с одного ПК на другой без необходимости загрузки в облако.

Для работы потребуется, чтобы оба устройства были подключены к одной Wi-Fi сети.