В Windows 11 появится новый режим энергосбережения

Пользователи могут активировать этот режим через меню «Быстрые настройки» в системном трее или настроить его так, чтобы он автоматически включался при достижении определенного уровня заряда батареи.

Microsoft также предлагает другие способы экономии энергии, такие как установка более короткого времени активности дисплея, снижение его яркости, изменение настроек фоновой активности приложений, выбор более эффективного режима питания или включение режима «В самолете», если вам не нужен Интернет, Bluetooth или другие беспроводные соединения.