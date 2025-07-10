В Windows 11 появится обмен файлами между ПК и предпросмотр ссылок

Для этой функции задействована уже существующая в Windows 11 технология «Резервное копирование Windows». Процедура обмена файлами при миграции на новый компьютер должна стать более понятной и простой.

Также улучшен поиск по файлам. Раньше поиск работал с задержками, и результаты отображались с задержкой до 10 секунд, но теперь эта проблема устранена.

Обновление принесло и предпросмотр ссылок, которыми пользователь хочет поделиться в Windows Share. Это сделано для того, чтобы пользователи могли видеть, что отправляют друг другу.