В Windows 11 появится обмен файлами между ПК и предпросмотр ссылок

Опубликовано 10 июля 2025, 18:451 мин.
В Windows 11 появится обмен файлами между ПК и предпросмотр ссылокОбновление установится автоматически
Microsoft 8 июля выпустила обязательное обновление для более стабильного и упрощённого сопряжения между двумя ПК с Windows 11 для обмена файлами при переходе на новый ПК. Пока обновление KB5062552 вышло для версии Windows 11 23H2, и установится автоматически.
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Для этой функции задействована уже существующая в Windows 11 технология «Резервное копирование Windows». Процедура обмена файлами при миграции на новый компьютер должна стать более понятной и простой.
Также улучшен поиск по файлам. Раньше поиск работал с задержками, и результаты отображались с задержкой до 10 секунд, но теперь эта проблема устранена.
Обновление принесло и предпросмотр ссылок, которыми пользователь хочет поделиться в Windows Share. Это сделано для того, чтобы пользователи могли видеть, что отправляют друг другу.