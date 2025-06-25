В Windows 11 появится офлайн-ИИ для управления компьютером «человеческим языком»

Она станет частью системы Copilot+ в Windows 11 и позволит пользователям управлять настройками компьютера с помощью естественного языка, например, фраз вроде «уменьши яркость экрана» или «включи тёмную тему».

Модель Mu имеет всего 330 млн параметров и полностью запускается на нейропроцессоре (NPU), обеспечивая скорость отклика свыше 100 токенов в секунду. Она использует архитектуру encoder–decoder, что обеспечивает быструю и энергоэффективную работу, даже на мобильных чипах.

Mu была обучена на сотнях миллиардов токенов и дообучена на реальных задачах Windows. Она обрабатывает сложные команды и переводит их в конкретные системные действия — при этом, даже не требуя подключения к интернету.