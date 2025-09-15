В Windows 11 появится встроенный тест скорости интернета прямо в панели задач

Функция реализована как новый пункт в контекстном меню значка сети в системном трее, а также как отдельная кнопка в быстром доступе к настройкам Wi-Fi.

При запуске открывается встроенный инструмент Bing для измерения скорости, который показывает значения загрузки и отдачи в браузере пользователя.

Такое решение позволит быстро понять, получает ли пользователь заявленную скорость от провайдера и диагностировать возможные проблемы с сетью. Ранее для этого приходилось обращаться к сервисам вроде Speedtest.net или устанавливать сторонние программы.

Пока что функция скрыта и доступна лишь в инсайдерских сборках Dev и Beta, официально Microsoft её ещё не анонсировала. Судя по всему, до массового релиза пройдёт несколько месяцев.