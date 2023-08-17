В Windows 11 разрешат удалять часть стандартных приложений Microsoft

Одним из ключевых изменений является возможность удаления ряда стандартных приложений Microsoft. Помимо приложений Camera и Cortana, теперь можно удалить приложения Photos, People и клиент Remote Desktop (MSTSC).

Это даёт пользователям больше свободы в настройке своей системы и управлении программами, которые они реально используют.

Также были добавлены другие улучшения, такие как поддержка Unicode Emoji 15, расширенные возможности голосового доступа и изменения в алгоритме поиска доменного контроллера.

Стоит отметить, что такие обновления подчёркивает стремление Microsoft к созданию более гибкой и настраиваемой операционной системе. В том числе за счёт позволения пользователям адаптировать Windows 11 под свои индивидуальные потребности.