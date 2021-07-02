В Windows 11 «синий экран смерти» стал черным

Так, согласно опубликованным в издании The Verge данным, в Windows 11 «синий экран смерти» поменяли на черный. Отмечается, что это единственная правка в облике сообщения о системном сбое Windows. Источники предполагают, что таким образом Microsoft хотела, чтобы гамма BSOD сочеталась с новыми экранами входа в систему и выключения компьютера — как можно догадаться, они тоже черного цвета.

Примечательно, что до этого компания меняла BSOD в далеком 2016 году. Тогда в его состав был добавлен квадрат QR-кода.

Нескольким ранее мы писали о том, что Windows 11 была успешно установлена на смартфон Xiaomi.