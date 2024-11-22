В Windows 11 сломались «Часы»

Microsoft официально признала, что из-за ошибки пользователи без прав администратора больше не могут изменять часовой пояс в настройках системы. Это может вызвать проблемы с переходом на летнее время и нарушить синхронизацию рабочих процессов.

Компания подтвердила наличие бага 18 ноября через обновление панели Windows Health и заверила, что активно работает над его исправлением.

Однако с приближением праздничного сезона исправление может задержаться и пользователям придётся подождать до следующего апдейта.

Хотя баг не затрагивает саму работу часового механизма, ограничение на смену часового пояса может вызвать неудобства для тех, кто зависит от точной синхронизации времени.

Microsoft пообещала решить проблему в ближайших патчах, но конкретные сроки пока не названы.