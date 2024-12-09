В Windows 11 сменится значок батареи. Вот как его активировать уже сейчас

Всего шесть шагов и у вас новый значок батареи

Microsoft обновила значок батареи в Windows 11. В сборке Dev Channel 26120.2510 появился скрытый редизайн: индикатор стал больше, точнее отображает уровень заряда.