Компьютеры
Опубликовано 09 декабря 2024, 07:58
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В Windows 11 сменится значок батареи. Вот как его активировать уже сейчас

Всего шесть шагов и у вас новый значок батареи
Microsoft обновила значок батареи в Windows 11. В сборке Dev Channel 26120.2510 появился скрытый редизайн: индикатор стал больше, точнее отображает уровень заряда.
В Windows 11 сменится значок батареи. Вот как его активировать уже сейчас
© Neowin

Также теперь его цвет динамичный: при подключении к зарядке значок становится зелёным, а при включении энергосбережения — жёлтым.

Чтобы включить новый индикатор:

  1. Установите Windows 11 Dev Channel сборку 26120.2510.
  2. Скачайте и распакуйте ViVeTool с GitHub.
  3. Откройте командную строку от имени администратора.
  4. Перейдите в папку с ViVeTool командой CD [путь к папке].
  5. Активируйте индикатор командами: “vivetool /enable /id:48822452” и “vivetool /enable /id:48433719”
  6. Перезагрузите компьютер.
В Windows 11 сменится значок батареи. Вот как его активировать уже сейчас
© Neowin

Индикатор пока работает только на панели задач, но в будущем Microsoft обновит и экран блокировки.

Источник:Neowin
Автор:Булат Кармак
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#Windows 11
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