В Windows 11 сменится значок батареи. Вот как его активировать уже сейчас

Опубликовано 09 декабря 2024, 07:581 мин.
В Windows 11 сменится значок батареи. Вот как его активировать уже сейчасВсего шесть шагов и у вас новый значок батареи
Microsoft обновила значок батареи в Windows 11. В сборке Dev Channel 26120.2510 появился скрытый редизайн: индикатор стал больше, точнее отображает уровень заряда.
Также теперь его цвет динамичный: при подключении к зарядке значок становится зелёным, а при включении энергосбережения — жёлтым.
Чтобы включить новый индикатор:
- Установите Windows 11 Dev Channel сборку 26120.2510.
- Скачайте и распакуйте ViVeTool с GitHub.
- Откройте командную строку от имени администратора.
- Перейдите в папку с ViVeTool командой CD [путь к папке].
- Активируйте индикатор командами: “vivetool /enable /id:48822452” и “vivetool /enable /id:48433719”
- Перезагрузите компьютер.
Индикатор пока работает только на панели задач, но в будущем Microsoft обновит и экран блокировки.