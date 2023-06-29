В Windows 11 вернулась легендарная скрепка-помощник, но уже на основе искусственного интеллекта

После того, как Microsoft отказалась от него около 20 лет назад, многие пользователи продолжали скучать по этому легендарному малышу. Теперь же приложение Clippy by FireCube доступно в магазине приложений Windows.

При этом Clippy by FireCube работает как нейросетевой чат-бот и может отвечать на различные вопросы и запросы. Это надстройка для нейросети ChatGPT, которой необходим API-ключ от OpenAI.

К тому же, в отличие от других подобных ассистентов, таких как Bing Chat и Windows Copilot, новинка воссоздаёт именно что знакомого всем Скрепыша.

Отметим, что установить помощника можно не только на Windows 11, но и на «десятку». Он поддерживает русский язык, но, к сожалению, из-за региональных ограничений не работает в России. Правда, всегда есть VPN.