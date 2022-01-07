В Windows 11 вернулось классическое окно «Alt+Tab», как в Windows 7

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В Windows 11 вернулось классическое окно «Alt+Tab», как в Windows 7Но надолго ли?
Microsoft анонсировала свежее обновление для Windows 11, которое прямо сейчас тестируется в Dev-канале программы Windows Insider. Одной из особенностей апдейта должно стать возвращение классического окна переключения приложений.
Речь идёт о том самом окне, которое вызывается сочетанием клавиш Alt + Tab. И если в Windows 11 это полноэкранное окно, то в более старых версиях ОС оно занимало куда меньше места.
Стоит понимать, что так как тестирование проходит в ветке Dev, то Microsoft вполне может отказаться от релиза новой «старой» функции в стабильной версии операционной системы. С другой стороны, учитывая, как много шума наделало возвращение прошлой версии окна переключения приложений, вряд ли компания станет отказываться от этого решения.
Источник: How-To Geek