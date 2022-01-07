В Windows 11 вернулось классическое окно «Alt+Tab», как в Windows 7

Стоит понимать, что так как тестирование проходит в ветке Dev, то Microsoft вполне может отказаться от релиза новой «старой» функции в стабильной версии операционной системы. С другой стороны, учитывая, как много шума наделало возвращение прошлой версии окна переключения приложений, вряд ли компания станет отказываться от этого решения.