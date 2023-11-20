В Windows 11 вернут полезную функцию, пропавшую ещё в Windows 7

Речь идет о кнопке обновления списка Wi-Fi сетей, которая облегчит процесс подключения к интернету.

В последней сборке Windows 11 Canary, выпущенной 15 ноября 2023 года, была замечена ранняя реализация этой функции. Кнопка обновления Wi-Fi появится в нижней части всплывающего окна сети, рядом со ссылкой на «Дополнительные настройки Wi-Fi».

Этот апдейт значительно упростит процесс поиска и подключения к доступным Wi-Fi сетям, особенно при решении проблем с сетевым подключением.

Брэндон ЛеБланк, старший менеджер программы Windows Insider, подтвердил, что разработчики работают над этой функцией для следующей версии системы.

Однако текущая реализация в сборке 25997 еще не завершена. По словам Брэндона, кнопка «как бы работает», но требует дополнительных изменений, которые появятся в будущих обновлениях.