В Windows 11 вернётся «Синий экран смерти»

Теперь при критической ошибке система показывала окно чёрного цвета. Кто-то был рад нововведению, кто-то остался сильно недоволен отказом от ставшей уже легендарной особенности Windows.

И последних, судя по всему, оказалось большинство. По крайней мере, такой вывод можно сделать исходя из того, что Microsoft решила вернуть именно «Синий экран смерти» со свежим обновлением Windows 11.