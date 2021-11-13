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В Windows 11 вернётся «Синий экран смерти»

Хотя казалось, что Microsoft решила оставить его в прошлом
С переходом с Windows 10 на Windows 11 пользователи лишались многих привычных «фишек» любимой системы. Одна из них — «Синий экран смерти».
В Windows 11 вернётся «Синий экран смерти»

Теперь при критической ошибке система показывала окно чёрного цвета. Кто-то был рад нововведению, кто-то остался сильно недоволен отказом от ставшей уже легендарной особенности Windows.

И последних, судя по всему, оказалось большинство. По крайней мере, такой вывод можно сделать исходя из того, что Microsoft решила вернуть именно «Синий экран смерти» со свежим обновлением Windows 11.

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Так выглядит нынешний «Чёрный экран смерти» на Windows 11

Отметим, что на данный момент апдейт доступен лишь участникам программы бета-тестирования настольной ОС. Но учитывая опыт прошлых подобных релизом, в стабильную версию Windows окно о критической ошибке традиционного цвета также вернётся.

Источник: Ars Technica
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