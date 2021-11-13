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В Windows 11 вернётся «Синий экран смерти»Хотя казалось, что Microsoft решила оставить его в прошлом
С переходом с Windows 10 на Windows 11 пользователи лишались многих привычных «фишек» любимой системы. Одна из них — «Синий экран смерти».
Теперь при критической ошибке система показывала окно чёрного цвета. Кто-то был рад нововведению, кто-то остался сильно недоволен отказом от ставшей уже легендарной особенности Windows.
И последних, судя по всему, оказалось большинство. По крайней мере, такой вывод можно сделать исходя из того, что Microsoft решила вернуть именно «Синий экран смерти» со свежим обновлением Windows 11.
Отметим, что на данный момент апдейт доступен лишь участникам программы бета-тестирования настольной ОС. Но учитывая опыт прошлых подобных релизом, в стабильную версию Windows окно о критической ошибке традиционного цвета также вернётся.
Источник: Ars Technica