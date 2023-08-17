В Windows 11 внезапно восстановилась скорость SSD, но Microsoft об этом молчит

Проблема со скоростью SSD началась в июле 2021 года, когда появились первые жалобы на замедление работы твердотельных накопителей. В декабре 2021 и феврале 2022 Microsoft последовательно выпускала патчи для решения проблемы скорости устройств. Но до конца баг не ушёл.

В марте 2023 года вендор выпустил масштабное обновление Moment 2, после чего владельцы компьютеров с Windows 11 снова начали массово жаловаться на ощутимое замедление накопителей. И вот в августе вышло исправление KB5029263.

Но в примечаниях к обновлению нет упоминания «тормозов» накопителей и объяснения, что было исправлено. Единственное, что известно по словам пользователей, вероятнее всего, ошибка крылась в обновлении KB5023706, возможно, и в других. При этом некоторое количество жалоб на медленную работу SSD всё ещё встречается.