В Windows 11 внезапно восстановилась скорость SSD, но Microsoft об этом молчит

В Windows 11 внезапно восстановилась скорость SSD, но Microsoft об этом молчитПроблема не решалась больше двух лет
На днях вышло накопительное обновление Windows 11, после которого многие пользователи начали отмечать улучшение работы SSD.
Проблема со скоростью SSD началась в июле 2021 года, когда появились первые жалобы на замедление работы твердотельных накопителей. В декабре 2021 и феврале 2022 Microsoft последовательно выпускала патчи для решения проблемы скорости устройств. Но до конца баг не ушёл.
В марте 2023 года вендор выпустил масштабное обновление Moment 2, после чего владельцы компьютеров с Windows 11 снова начали массово жаловаться на ощутимое замедление накопителей. И вот в августе вышло исправление KB5029263.
Но в примечаниях к обновлению нет упоминания «тормозов» накопителей и объяснения, что было исправлено. Единственное, что известно по словам пользователей, вероятнее всего, ошибка крылась в обновлении KB5023706, возможно, и в других. При этом некоторое количество жалоб на медленную работу SSD всё ещё встречается.