В Windows 11 все же начала показываться реклама в меню «Пуск»Пока что отключаемая
Данное обновление привносит рекламу сторонних приложений прямо в меню «Пуск». Прямые ссылки для загрузки автономных установщиков (.msu) обновления KB5036980 были размещены в каталоге обновлений Microsoft, помимо обычного распространения через Windows Update.
Примечательно, что данное обновление является последним для апреля 2024 года. В случае, если вы пропустите это обновление, прилагаемые им исправления будут автоматически интегрированы в следующий плановый набор обновлений в мае 2024 года.
Однако наибольший интерес вызывают рекламные объявления в меню «Пуск». Изначально их появление в стабильных сборках Windows ожидалось ближе к концу мая, с выходом июньского набора апдейтов 2024 года.
Но, похоже, Microsoft решила не откладывать и включила рекламу для всех пользователей.
Если подобная реклама вызывает у вас негативную реакцию, вы можете ее отключить: откройте «Параметры» > «Персонализация» > «Пуск» и отключите опцию «Показывать рекомендации по советам, рекламе приложений и прочему».