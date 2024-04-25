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Компьютеры
Опубликовано 25 апреля 2024, 07:32
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В Windows 11 все же начала показываться реклама в меню «Пуск»

Пока что отключаемая
Компания Microsoft выпустила опциональное обновление KB5036980 для Windows 11 (версии 23H2 и 22H2), вызвавшее неоднозначную реакцию пользователей.
В Windows 11 все же начала показываться реклама в меню «Пуск»
© Windows Latest

Данное обновление привносит рекламу сторонних приложений прямо в меню «Пуск». Прямые ссылки для загрузки автономных установщиков (.msu) обновления KB5036980 были размещены в каталоге обновлений Microsoft, помимо обычного распространения через Windows Update.

Примечательно, что данное обновление является последним для апреля 2024 года. В случае, если вы пропустите это обновление, прилагаемые им исправления будут автоматически интегрированы в следующий плановый набор обновлений в мае 2024 года.

Однако наибольший интерес вызывают рекламные объявления в меню «Пуск». Изначально их появление в стабильных сборках Windows ожидалось ближе к концу мая, с выходом июньского набора апдейтов 2024 года.

В Windows 11 все же начала показываться реклама в меню «Пуск»
© Windows Latest

Но, похоже, Microsoft решила не откладывать и включила рекламу для всех пользователей.

Если подобная реклама вызывает у вас негативную реакцию, вы можете ее отключить: откройте «Параметры» > «Персонализация» > «Пуск» и отключите опцию «Показывать рекомендации по советам, рекламе приложений и прочему».

Источник:Windows Latest
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
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#Microsoft