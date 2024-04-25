В Windows 11 все же начала показываться реклама в меню «Пуск»

Данное обновление привносит рекламу сторонних приложений прямо в меню «Пуск». Прямые ссылки для загрузки автономных установщиков (.msu) обновления KB5036980 были размещены в каталоге обновлений Microsoft, помимо обычного распространения через Windows Update.

Примечательно, что данное обновление является последним для апреля 2024 года. В случае, если вы пропустите это обновление, прилагаемые им исправления будут автоматически интегрированы в следующий плановый набор обновлений в мае 2024 года.

Однако наибольший интерес вызывают рекламные объявления в меню «Пуск». Изначально их появление в стабильных сборках Windows ожидалось ближе к концу мая, с выходом июньского набора апдейтов 2024 года.