В Windows 11 встроят функцию создания TAR и 7-ZIP архивов

Эту возможность обнаружил один из пользователей Twitter, исследовав код предстоящих сборок.

Новая функция позволит напрямую из «Проводника» создавать архивы в распространенных форматах, просто нажав правой кнопкой мыши на файлы и выбрав «Сжать в».

При этом пользователи смогут выбрать формат архива (TAR или 7-ZIP) и параметры сжатия.

Помимо поддержки этих двух форматов, обновленная сборка Windows 11 также порадует улучшенной адресной строкой «Проводника», возвращением кнопки «Показать рабочий стол» и новыми видами рекламных объявлений в меню «Пуск».

Ожидается, что функция создания TAR и 7-ZIP архивов станет доступна в обновлениях Windows 11 22H2 и 23H2.