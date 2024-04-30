В Windows 11 встроят функцию создания TAR и 7-ZIP архивов

Опубликовано 30 апреля 2024, 07:26
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В Windows 11 встроят функцию создания TAR и 7-ZIP архивовПричем в самое ближайшее время
Приятная новость для пользователей Windows 11: в будущих обновлениях операционной системы появится встроенная функция создания архивов TAR и 7-ZIP.
Эту возможность обнаружил один из пользователей Twitter, исследовав код предстоящих сборок.
Новая функция позволит напрямую из «Проводника» создавать архивы в распространенных форматах, просто нажав правой кнопкой мыши на файлы и выбрав «Сжать в».
При этом пользователи смогут выбрать формат архива (TAR или 7-ZIP) и параметры сжатия.
Помимо поддержки этих двух форматов, обновленная сборка Windows 11 также порадует улучшенной адресной строкой «Проводника», возвращением кнопки «Показать рабочий стол» и новыми видами рекламных объявлений в меню «Пуск».
Ожидается, что функция создания TAR и 7-ZIP архивов станет доступна в обновлениях Windows 11 22H2 и 23H2.