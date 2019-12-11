В Windows 7 добавили полноэкранное требование обновиться на новую версию

Таким образом компания пытается добиться максимального охвата внимания пользователей устаревшей версии собственной операционной системы. Так, Microsoft предупредит пользователей Windows 7, пожелавших не переходить на Windows 10, о том, что их компьютеры “более уязвимы для вирусов и вредоносных программ” в связи с отсутствием обновлений безопасности. При этом компания все же оставила пользователям возможность закрыть уведомляющее окно.

Напомним, что поддержка Windows 7 закончится уже 14 января 2020 года — в связи с этим Microsoft продвигает Windows 10 в качестве способа остаться на знакомой операционной системе, но при этом не страдать от уязвимости перед вирусами и прочими вредоносными приложениями.