В Windows появился собственный «Волшебный ластик» для удаления лишних объектов с фото

В Windows появился собственный «Волшебный ластик» для удаления лишних объектов с фотоПример Google оказался заразителен
В приложении «Фото» для Windows 10 и 11 появилась функция Generative Erase, которая работает как волшебный ластик.
С помощью этой функции вы можете легко удалить с фото нежелательные объекты, будь то случайные прохожие, фотобомбы, или невзрачные элементы фона.
Generative Erase использует ИИ, чтобы заполнить пустое место после удаления объекта пикселями, соответствующими окружающей области. Результат получается настолько реалистичным, что трудно поверить, что чего-то вообще не было.
Функция доступна на ПК с Windows 10 версии 22H2 и Windows 11 версии 22H2 (или более поздних).
Как использовать Generative Erase:
- Откройте фото в приложении «Фото».
- Нажмите кнопку «Изменить».
- Выберите инструмент Generative Erase.
- Обведите ненужный объект на фото.
- Нажмите кнопку «Удалить».
Есть важный момент: не стоит путать Generative Erase с функцией «Удаление фона», которая уже была доступна в приложении «Фото». Новинка работает более «интеллектуально» и позволяет удалять не только фон, но и любые другие объекты.