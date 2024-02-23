В Windows появился собственный «Волшебный ластик» для удаления лишних объектов с фото

В приложении «Фото» для Windows 10 и 11 появилась функция Generative Erase, которая работает как волшебный ластик.

С помощью этой функции вы можете легко удалить с фото нежелательные объекты, будь то случайные прохожие, фотобомбы, или невзрачные элементы фона.

Generative Erase использует ИИ, чтобы заполнить пустое место после удаления объекта пикселями, соответствующими окружающей области. Результат получается настолько реалистичным, что трудно поверить, что чего-то вообще не было.