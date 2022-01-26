В Японии изобрели способ управлять компьютером с помощью ног

Устройство предназначено для людей с ограниченными возможностями, оснащено колёсиком, у которого можно менять ось прокрутки с вертикальной на горизонтальную, а также имеет функцию щелчка. Мышь совместима со всеми популярными операционными системами: Windows, macOS, Linux, Android, iPadOS.

Устройство выполнено из пластика, его размеры составляют всего 4,6 на 3,8 см, а высота — 2,5 см. Стоит мышь $27, или 2100 рублей.