В Японии начался дефицит дисководов из-за ажиотажа вокруг Windows 11

Продавцы отмечают, что современные корпуса ПК редко имеют отсеки под дисководы, но японские энтузиасты готовы искать способы вернуть их обратно.

«Многие хотят использовать Windows 11 так же, как Windows 10 — с установленным приводом», — рассказали в магазине TSUKUMO eX..

Так Япония снова доказала, что остаётся страной, где любовь к физическим носителям жива даже в эпоху цифровых сервисов.