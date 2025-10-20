Компьютеры
Опубликовано 20 октября 2025, 07:15
1 мин.

В Японии начался дефицит дисководов из-за ажиотажа вокруг Windows 11

Японцы такие японцы...
После завершения поддержки Windows 10, в Японии резко вырос спрос на Windows 11 — и неожиданно вместе с ним возник дефицит оптических дисководов.
В Японии начался дефицит дисководов из-за ажиотажа вокруг Windows 11
© Ferra

По данным издания IT Media, в токийском районе Акихабара магазины сообщают о полном отсутствии Blu-ray и DVD-приводов на складах.

Причина проста: пользователи, переходя на новую систему, хотят сохранить доступ к своей коллекции фильмов, игр и программ на дисках.

Особенно востребованы внутренние Blu-ray-дисководы, обеспечивающие более высокую скорость записи. Однако их практически невозможно найти.

В Японии начался дефицит дисководов из-за ажиотажа вокруг Windows 11
© Tom's Hardware

Продавцы отмечают, что современные корпуса ПК редко имеют отсеки под дисководы, но японские энтузиасты готовы искать способы вернуть их обратно.

«Многие хотят использовать Windows 11 так же, как Windows 10 — с установленным приводом», — рассказали в магазине TSUKUMO eX..

Так Япония снова доказала, что остаётся страной, где любовь к физическим носителям жива даже в эпоху цифровых сервисов.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
,
#Microsoft
,
#Япония