В Японии ограничили продажу оперативной памяти и SSD из-за дефицита

Как сообщает Akiba PC Hotline, некоторые ритейлеры установили лимиты — не более двух SSD или модулей SO-DIMM и четырёх планок памяти на покупателя. Другие магазины разрешают купить до восьми позиций в одни руки.

Причиной стали сбои поставок и падение складских запасов: дистрибьюторы временно приостановили отгрузку ряда товаров, а сроки восстановления поставок неизвестны.

Дефицит вызван резким ростом спроса со стороны производителей ИИ-инфраструктуры — фабрики перенастраивают линии под выпуск памяти и накопителей для дата-центров. Из-за этого цены на DDR5 и SSD уже выросли почти вдвое, а дефицит коснулся и старых DDR4-модулей.

Аналитики предупреждают, что восстановление рынка может занять годы, поскольку строительство новых производственных мощностей требует больших инвестиций и времени.