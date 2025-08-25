В Японии представили первый в мире ПК с флагманской видеокартой AMD Radeon AI Pro R9700

Цена системы составляет около 498 000 йен, что эквивалентно примерно $3360. Напомним, что Radeon AI Pro R9700 — это самый мощный графический ускоритель AMD на данный момент. Он обеспечивает до 96 TFLOPS вычислительной мощности, располагает 32 ГБ памяти GDDR6 и потребляет около 300 Вт.

Карта создавалась специально для локальных задач в сфере ИИ и больших языковых моделей, позволяя выполнять генеративные вычисления без облака.

Рабочая станция же оснащена процессором Ryzen 7 9700X на архитектуре Zen 5, 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 с возможностью расширения до 128 ГБ и NVMe SSD объемом до 8 ТБ.

Корпус формата mid-tower оснащен тихой системой охлаждения, а среди интерфейсов доступны 2,5GbE, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Компьютер работает под управлением Windows 11 Pro, но пока доступен лишь на японском рынке.