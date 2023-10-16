В Японии представили почти бесшумные видеокарты NVIDIA RTX 4070 и RTX 4060 Ti

Основной особенностью данных моделей является практически полное отсутствие шума при работе — он не превышает 40 дБ.

Новинки оснащены специальными вентиляторами от австрийского производителя Noctua, известного своими высококачественными и тихими кулерами.

Благодаря этому, даже при интенсивной нагрузке, видеокарты работают практически бесшумно, что делает их идеальным решением для геймеров, ценящих комфорт и тишину во время игры.

Стоит отметить, что новые модели не только тихие, но и мощные. Они обеспечивают высокую производительность, позволяя наслаждаться современными играми на максимальных настройках.

К сожалению, на данный момент информации о цене адаптеров неизвестна.