В Японии представили почти бесшумные видеокарты NVIDIA RTX 4070 и RTX 4060 Ti

В Японии представили почти бесшумные видеокарты NVIDIA RTX 4070 и RTX 4060 TiЗвучит многообещающе
Японцы внесли свой вклад в мир геймерских инноваций, представив новые видеокарты NVIDIA RTX 4070 и RTX 4060 Ti с вентиляторами от Noctua.
Основной особенностью данных моделей является практически полное отсутствие шума при работе — он не превышает 40 дБ.
Новинки оснащены специальными вентиляторами от австрийского производителя Noctua, известного своими высококачественными и тихими кулерами.
Благодаря этому, даже при интенсивной нагрузке, видеокарты работают практически бесшумно, что делает их идеальным решением для геймеров, ценящих комфорт и тишину во время игры.
Стоит отметить, что новые модели не только тихие, но и мощные. Они обеспечивают высокую производительность, позволяя наслаждаться современными играми на максимальных настройках.
К сожалению, на данный момент информации о цене адаптеров неизвестна.