В заброшенном контейнере нашли 500 тысяч видеокарт NVIDIA RTX 3080

Нашли их в местном порту, причём на коробках с видеоадаптерами имелся логотип NVIDIA, но отсутствовала какая-либо регистрация, сообщает France24. Портовый служащий, который признался, что сам является геймером, как только увидел логотип знакомой компании, решил проверить содержимое упаковки. И там, на его удивление, оказались тысячи комплектующих, которые на сегодняшний день признаются дефицитными даже самим производителем.