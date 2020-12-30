Компьютеры
Сегодня 08:31
В заброшенном контейнере нашли 500 тысяч видеокарт NVIDIA RTX 3080
Потерялись они из-за банальной административной ошибки
Несмотря на анонс ещё в начале сентября, до сих пор достаточно сложно найти видеокарты NVIDIA линейки Ampere. И пока обычные пользователи ищут возможность ухватить новинку в качестве подарка на Новый год, в Южной Корее находят целый заброшенный контейнер с 500 тыс RTX 3080.
Нашли их в местном порту, причём на коробках с видеоадаптерами имелся логотип NVIDIA, но отсутствовала какая-либо регистрация, сообщает France24. Портовый служащий, который признался, что сам является геймером, как только увидел логотип знакомой компании, решил проверить содержимое упаковки. И там, на его удивление, оказались тысячи комплектующих, которые на сегодняшний день признаются дефицитными даже самим производителем.
Сообщается, что произошло всё это из-за административной ошибки. Карты просто не были записаны в регистре транспортировочной компании, в результате чего их доставка и подвисла в воздухе.