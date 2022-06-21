Вам не показалось. Это и вправду один из самых необычных корпусов для ПК

Стоит отметить, что корпус маленький — он предназначен для ПК на базе материнских плата в форм-факторах Mini-ITX и Micro-ATX. При этом внешне новинка выглядит крайне футуристично, в том числе за счёт использования алюминия и стекла в качестве основных материалов. По форме она очень похожа на робокролика.

Длина видеокарты, которая может поместиться в корпус — 360 мм, блока питания — максимум 165 мм. Что же до высоты процессорного кулера, то он тоже должен быть не выше 165 мм.