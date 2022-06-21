Вам не показалось. Это и вправду один из самых необычных корпусов для ПК

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Вам не показалось. Это и вправду один из самых необычных корпусов для ПКЧем-то напоминает робота-кролика
В наше время очень трудно кого-то удивить корпусом своего компьютера. Но новинка от Jonsbo, получившая название MOD-3 Mini, имеет все шансы справиться с этим.
Стоит отметить, что корпус маленький — он предназначен для ПК на базе материнских плата в форм-факторах Mini-ITX и Micro-ATX. При этом внешне новинка выглядит крайне футуристично, в том числе за счёт использования алюминия и стекла в качестве основных материалов. По форме она очень похожа на робокролика.
Длина видеокарты, которая может поместиться в корпус — 360 мм, блока питания — максимум 165 мм. Что же до высоты процессорного кулера, то он тоже должен быть не выше 165 мм.
Сообщается, что MOD-3 Mini позволяет разместить сразу четыре карты расширения. При этом количество накопителей, которые можно установить в корпус, два — на 3,5 и 2,5 дюйма.